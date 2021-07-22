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Окупанти в Криму увірвалися з обшуком у будинок кримських татар

Четвер, 22 липня 2021, 12:00

В окупованому Криму окупанти увірвалися з обшуками до помешкання 57-літнього Алі Ібрагімова та його 27-літнього сина Мустафи.

Джерело: Facebook-сторінка омбудсмена Людмили Денісової

Пряма мова: "Зараз у Євпаторії в тимчасово окупованому Криму у помешканні 57-літнього Алі Ібрагімова та його 27-літнього сина Мустафи Ібрагімова співробітники російського ОМОН проводять обшуки. У будинку проживає 9 осіб, 4 з них - неповнолітні діти".

Деталі: За словами омбудсмена, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам.

Дії окупантів порушують статтю 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статтю 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя.

Денісова закликає міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупантів та посилити тиск на РФ.

 

Українська правда
Теми: Кримобшукикримські татариокупація


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