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Оккупанты в Крыму ворвались с обыском в дом крымских татар

Четверг, 22 июля 2021, 12:00
Оккупанты в Крыму ворвались с обыском в дом крымских татар

В оккупированном Крыму оккупанты ворвались с обысками в дом 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы.

Источник: Facebook-страница омбудсмена Людмилы Денисовой

Прямая речь: "Сейчас в Евпатории во временно оккупированном Крыму в доме 57-летнего Али Ибрагимова и его 27-летнего сына Мустафы Ибрагимова сотрудники российского ОМОН проводят обыски. В доме проживает 9 человек, 4 из них - несовершеннолетние дети".

Детали: По словам омбудсмена, обыски в жилищах граждан Украины противоречат международным нормам.

Действия оккупантов нарушают статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статью 8 Конвенции - право на уважение частной и семейной жизни.

Денисова призывает международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупантов и усилить давление на РФ.

 

Украинская правда
Темы: Крымобыскикрымские татарыоккупация
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