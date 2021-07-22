Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Північний потік-2: Київ заперечує участь у погодженні домовленостей США та Німеччини

Четвер, 22 липня 2021, 12:47

В МЗС заявили, що українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо "Північного потоку-2".

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини" - сказав він.

Така заява прозвучала після слів представника Держдепу про те, що Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном щодо трубопроводу "Північний потік-2" і включив запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.

"Водночас, ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом" - сказав Ніколенко.

"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку – 2" - наголосив він.

 21 липня  США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Знати більше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: Північний потік-2


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

оновлено, фотоНа хабарі в понад мільйон впіймали заступника голови Харківської облради

інфографікаУ ЄС більше половини дорослих завершили COVID-вакцинацію

Новини 22 липня: позов РФ проти України, угода щодо Nord Stream 2

"Не має жодних шансів": Кулеба прокоментував позов Росії проти України до ЄСПЛ

Очільник МВС про ДТП судді: "Зім’ятою" у цій справі залишиться тільки Audi

Усі новини...
Північний потік-2
Байден заявив про неможливість зупинки "Північного потоку-2"
У ВР просять США, ЄС і Німеччину зупинити запуск "Північного потоку-2"
Кремль заявив, що Меркель і Путін вдоволені будівництвом “Північного потоку-2”
Останні новини
00:57
США ввели санкції проти винних у придушенні протестів на Кубі
00:23
"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"
23:46
фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України
23:31
ЮНЕСКО вирішила не вносити Венецію до списку пам’яток під загрозою
23:19
"Газпром" заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року
22:48
У Франції стався збій у роботі сайтів низки відомих ЗМІ та сервісів
22:23
оновлено, фотоНа хабарі в понад мільйон впіймали заступника голови Харківської облради
22:07
Новини економіки: Нацбанк підвищив облікову ставку, домовленості про "Північний потік-2"
21:58
інфографікаУ ЄС більше половини дорослих завершили COVID-вакцинацію
21:51
Офіційний курс: гривня зміцнилась
Усі новини...