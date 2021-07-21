"Північний потік-2": МЗС ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною

Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", відповідні ноти МЗС вже надіслало.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін".

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