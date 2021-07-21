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"Північний потік-2": МЗС ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною

Середа, 21 липня 2021, 23:33

Україна ініціює консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", відповідні ноти МЗС вже надіслало.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін".

Нагадаємо:

  • США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
  • Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроПівнічний потік-2ЄврокомісіяНімеччина


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