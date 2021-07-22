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Щеплення всім охочим: кияни можуть вибрати вакцину від Sinovac чи Moderna

Четвер, 22 липня 2021, 13:22
Щеплення всім охочим: кияни можуть вибрати вакцину від Sinovac чи Moderna

У Києві з 22 липня кожен охочий дорослий може вакцинуватися в Центрі вакцинації на базі "Міжнародного виставкового центру", а з 23 липня – у районних пунктах щеплень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради, сайт Кличка

Пряма мова: "У столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я офіційно оголосило про п’ятий етап вакцинації. Тепер щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс Helsi. me. 

Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України".

Деталі: За словами мера Києва, з четверга 22 липня вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ, а з п'ятниці 23 липня – в усіх пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.

"Підкреслю, що Київ – перший за темпами вакцинації в Україні. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили майже 653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали 434,5 тисячі людей. Повністю імунізовані – понад 218,3 тисячі осіб", – сказав Кличко.

"Тільки минулої доби в Києві зробили майже 21,3 тисячі щеплень. І я закликаю всіх киян подбати про своє здоров’я і здоров’я своїх близьких та зробити щеплення від коронавірусу. Бо сьогодні, як ви знаєте, світ готується до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують вже на початку осені", – додав він.

Перелік пунктів та центрів вакцинації, їхні адреси і графік роботи розміщений у таблиці МОЗ.

Довідка: Moderna — це мРНК-вакцина, розроблена американською компанією Moderna. Має кодову назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. Схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Ефективність вакцини заявлена на рівні 94.1%.

CoronaVac – це інактивована вакцина від китайської біофармацевтичної фірми Sinovac Biotech. Ця вакцина традиційна: містить у своєму складі неактивний, "вбитий" вірус, що змушує організм виробляти імунітет. Інтервал між дозами становить 28 днів, Ефективність цієї вакцини у січні оцінювалася в менш як 60%

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяКиївВіталій КличкоМОЗCovid-2019
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