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Прививки всем желающим: киевляне могут выбрать вакцину от Sinovac или Moderna

Четверг, 22 июля 2021, 13:22
Прививки всем желающим: киевляне могут выбрать вакцину от Sinovac или Moderna

В Киеве с 22 июля каждый желающий взрослый может вакцинироваться в Центре вакцинации на базе "Международного выставочного центра", а с 23 июля – в районных пунктах прививок.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, сайт Кличко

Прямая речь: "В столице продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Министерство здравоохранения официально объявило о пятом этапе вакцинации. Теперь прививаться могут все желающие в возрасте от 18 лет. Для этого киевлянам нужно зарегистрироваться через сервис Helsi. me.

Вакцины на выбор – CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Moderna, которые предоставляет МОЗ Украины ".

Детали: По словам мэра Киева, с четверга 22 июля вакцинироваться можно в Центре вакцинации, работающем на базе МВЦ, а с пятницы 23 июля – во всех прививочных пунктах, которые развернуты на базе центров первичной медико-санитарной помощи во всех районах столицы.

"Подчеркну, что Киев – первый по темпам вакцинации в Украине. Всего с начала прививочной кампании в столице сделали почти 653 тысяч прививок. Из них первую дозу вакцины получили 434,5 тысячи человек. Полностью иммунизированных – более 218,3 тысячи человек", – сказал Кличко.

"Только за прошедшие сутки в Киеве сделали почти 21,3 тысячи прививок. И я призываю всех киевлян позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и сделать прививку от коронавируса. Потому что сегодня, как вы знаете, мир готовится к следующей волне пандемии, которую прогнозируют уже в начале осени", – добавил он.

Перечень пунктов и центров вакцинации, их адреса и график работы размещены в таблице МОЗ.

Справка: Moderna – это мРНК-вакцина, разработанная американской компанией Moderna. Имеет кодовое название mRNA-1273 и торговое наименование Spikevax. Одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины заявлена ​​на уровне 94.1%.

CoronaVac – это инактивированная вакцина от китайской биофармацевтической компании Sinovac Biotech. Эта вакцина традиционна: содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус, заставляющий организм вырабатывать иммунитет. Интервал между дозами составляет 28 дней, эффективность этой вакцины в январе оценивалась в менее 60%.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: вакцинацияКиевВиталий КличкоМинздравCovid-2019
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