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Зеленський скасував штрафи за порушення в'їзду-виїзду в Крим та ОРДЛО

Четвер, 22 липня 2021, 13:28

Президент Володимир Зеленський підписав закон про тимчасове скасування штрафів за порушення порядку в’їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України.

Джерело: пресслужба української делегації в ТКГ

Деталі: Йдеться про закон, який Рада ухвалила 29 червня 2021 року.

Ним передбачається, що до українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності контрольних пунктів в'їзду-виїзду не застосовуватимуться штрафи за порушенням порядку в'їзду-виїзду з ТОТ, якщо такі порушення були здійснені через обставини гуманітарного характеру.

Зокрема, йдеться про:

  • повернення до місця свого проживання громадян України та членів їхніх сімей;
  • возз'єднання сім'ї; важку хворобу, смерть близьких родичів;
  • необхідність забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб;
  • виїзд з тимчасово окупованої території України особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі;
  • перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду дитиною, яка не досягла 16-річного віку, у супроводі одного з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників з метою оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;
  • необхідність прийняття спадщини.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКримОРДЛОштрафи


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