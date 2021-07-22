Зеленский отменил штрафы за нарушение въезда-выезда в Крым и ОРДЛО
Четверг, 22 июля 2021, 13:28
Президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов из-за нарушения порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины.
Источник: пресс-служба украинской делегации в ТКГ
Детали: Речь идет о законе, который Рада приняла 29 июня 2021 года.
Им предусматривается, что к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы за нарушение порядка въезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были совершены через обстоятельства гуманитарного характера.
В частности, речь идет о:
- возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей;
- воссоединение семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников;
- необходимость обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;
- выезд с временно оккупированной территории Украины человека, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
- пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
- необходимость принятия наследства.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Украинская правда