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Зеленский отменил штрафы за нарушение въезда-выезда в Крым и ОРДЛО

Четверг, 22 июля 2021, 13:28
Зеленский отменил штрафы за нарушение въезда-выезда в Крым и ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский подписал закон о временной отмене штрафов из-за нарушения порядка въезда-выезда из временно оккупированной территории Украины.

Источник: пресс-служба украинской делегации в ТКГ

Детали: Речь идет о законе, который Рада приняла 29 июня 2021 года.

Им предусматривается, что к украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы за нарушение порядка въезда-выезда из ТОТ, если такие нарушения были совершены через обстоятельства гуманитарного характера.

В частности, речь идет о:

  • возвращении к месту жительства граждан Украины и членов их семей;
  • воссоединение семьи; тяжелой болезни, смерти близких родственников;
  • необходимость обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;
  • выезд с временно оккупированной территории Украины человека, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;
  • пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;
  • необходимость принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКрымОРДЛОштрафы
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