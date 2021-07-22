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У Чехії збільшили вирок до 21 року ув'язнення білорусу, який воював проти України на Донбасі

Четвер, 22 липня 2021, 16:05

У Чехії Вищий суд у Празі в апеляційній інстанції збільшив покарання громадянинові Білорусі, який був засуджений волі за участь у війні проти України на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

У вересні минулого року празький суд засудив до 4,5 років ув'язнення громадянина Білорусі Алєксєя Фадєєва, який легально живе у Чехії, за участь у бойових діях на Донбасі.

Оголошуючи рішення, суд заявив, що звинувачення не довело  в його діях "тероризм" а лише "участь в організованому злочинному угрупованні".

"Я тоді також висловив сподівання, що апеляційна інстанція змінить вирок на більш жорсткий. Так і сталося. Сьогодні Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів А.Фадєєва на "тероризм", та ще й у складі організованого злочинного угруповання, і присудив йому 21 рік позбавлення волі", - написав Перебийніс.

Фадєєв раніше повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в "іноземних збройних силах" і позбавлений чеського військового звання.

За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Празький Верховний суд змінив вирок для громадянина Чехії Павла Кафці за участь у збройному конфлікті на території України з умовного на реальний термін.

Теми: ЧехіяДонбасООС
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