Разоблачена схема оформления документов морякам через захваченный госреестр - СБУ

Правоохранители разоблачили и заблокировали противоправную схему оформления разрешительных документов морякам через захваченный посторонними государственный реестр.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, госреестр документов моряков и автоматизированные системы взяли под контроль сторонние частные лица, имевшие доступ к этим ресурсам, хотя они разрабатывались и были приобретены за государственные средства.

Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

В СБУ говорят, что ориентировочный размер неправомерной выгоды, которую преступники получали за год, достигал более 150 млн долларов США.

По данным источника УП в правоохранительных органах, преступная схема в нынешнем виде действовала с конца 2019 года, а коррупционные сделки функционировали еще с 2016-го.

В этой схеме была сеть агентов-посредников, которые за вознаграждение "помогали" морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации.

Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов.

Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестов и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования.

Вознаграждение "агенту" составляло 3-8 тысяч долларов в зависимости от должности моряка.

Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков, отмечает СБУ.

Злоумышленники имели ряд групп в различных месседжерах, где координировали свою работу.

Дословно Служба безопасности Украины: "Сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, заблокирован.

СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу.

Доказательства преступной схемы были собраны и задокументированы во время масштабной спецоперации киберспециалистов ДКИБ СБУ и Главного управления СБУ в АР Крым.

Обыски прошли в офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщении им подозрений, следственные действия продолжаются".

Что предшествовало: 29 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №3944, которым лишила моряков со стажем работы на судах требования повторной сдачи экзаменов для получения подтверждения своей компетентности.

До этого украинское законодательство определяло обязательное прохождение моряками курсов повышения квалификации и составление каждым экзаменов в Госкомиссии. Это создавало коррупционные риски. Сами моряки неоднократно устраивали акции протеста против коррупционных схем.