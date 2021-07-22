У Києві тролейбус, який пхали пасажири, потрапив у ДТП

У столиці на Севастопольській площі тролейбус, який штовхали пасажири, потрапив у ДТП.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Деталі: ДТП сталася за участю тролейбуса та автомобіля Nissan.

Повідомляється, що транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Автопригода ускладнила рух іншим учасникам.

Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.