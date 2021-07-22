Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві тролейбус, який пхали пасажири, потрапив у ДТП

Четвер, 22 липня 2021, 17:20

У столиці на Севастопольській площі тролейбус, який штовхали пасажири, потрапив у ДТП.

Джерело: пресслужба патрульної поліції Києва

Деталі: ДТП сталася за участю тролейбуса та автомобіля Nissan.

Повідомляється, що транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Автопригода ускладнила рух іншим учасникам.

Патрульні склали на водія тролейбусу протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Українська правда
Теми: ДТПКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"

фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

оновлено, фотоНа хабарі в понад мільйон впіймали заступника голови Харківської облради

інфографікаУ ЄС більше половини дорослих завершили COVID-вакцинацію

Новини 22 липня: позов РФ проти України, угода щодо Nord Stream 2

"Не має жодних шансів": Кулеба прокоментував позов Росії проти України до ЄСПЛ

Усі новини...
ДТП
У Києві суддя на авто збила стовп і ледь не наїхала на пішоходів
Жінка й дитина загинули у ДТП на Львівщині, ще троє у важкому стані
На Львівщині потрійна ДТП – одна дитина загинула, ще дві у лікарні
Останні новини
05:44
США ідентифікували шістьох підозрюваних у вбивстві президента Гаїті
04:45
Близько 100 офіцерів та їхні родини страждають "гаванським синдромом" – ЦРУ
03:46
Штати здійснили авіаудари в Афганістані – Пентагон
02:49
Білий дім розкритикував Китай за відмову розслідувати походження COVID-19
02:18
Влада Афганістану звинуватила "Талібан" у вбивстві сотні цивільних осіб
01:40
Італія запроваджує сертифікат про вакцинацію на тлі зростання кількості нових ковід-заражень
00:57
США ввели санкції проти винних у придушенні протестів на Кубі
00:23
"Ми продовжимо виступати проти цього трубопроводу" – Держдеп США про "Північний потік-2"
23:46
фотоЗ сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України
23:31
ЮНЕСКО вирішила не вносити Венецію до списку пам’яток під загрозою
Усі новини...