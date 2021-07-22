В Киеве троллейбус, который пихали пассажиры, попал в ДТП
Четверг, 22 июля 2021, 17:20
В столице на Севастопольской площади троллейбус, который толкали пассажиры, попал в ДТП.
Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева
Детали: ДТП произошло с участием троллейбуса и автомобиля Nissan.
Сообщается, что транспортные средства получили механические повреждения.
Автопроисшествие осложнило движение другим участникам.
Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Украинская правда