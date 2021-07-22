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В Киеве троллейбус, который пихали пассажиры, попал в ДТП

Четверг, 22 июля 2021, 17:20
В Киеве троллейбус, который пихали пассажиры, попал в ДТП

В столице на Севастопольской площади троллейбус, который толкали пассажиры, попал в ДТП.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Киева

Детали: ДТП произошло с участием троллейбуса и автомобиля Nissan.

Сообщается, что транспортные средства получили механические повреждения.

Автопроисшествие осложнило движение другим участникам.

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиев
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