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Росія видала Білорусі чемпіона світу з тайського боксу: протестував

Четвер, 22 липня 2021, 17:19
Росія видала Білорусі чемпіона світу з тайського боксу: протестував

Росія екстрадувала в Білорусь чемпіона світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексія Кудіна, якого режим Лукашенка розшукує "за опір міліції на акції протесту". І це незважаючи на те, що Європейський суд з прав людини заборонив екстрадицію спортсмена.

Джерело: російський "Интерфакс", "Медуза"

Деталі: Відповідну інформацію "Интерфаксу" надала Марія Красикова, яка співпрацює з фондом "Громадське сприяння".

У той же час білоруський Фонд спортивної солідарності повідомляє, що Кудін зараз перебуває в СІЗО №1 у Мінську.

Захист спортсмена розцінює це як викрадення і буде вимагати притягнення до відповідальності винних.

Передісторія: Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинувачує Кудіна в опорі міліціонеру. Максимальне покарання за цією статтею - 5 років в'язниці. Білоруські правоохоронці стверджують, що спортсмен застосував силу щодо міліціонера на акції опозиції в серпні 2020 року.

Кудіна затримали під Москвою за запитом Білорусії та помістили в СІЗО. Захист заявляє, що під час затримання спортсмена жорстоко побили.

У квітні 2020 року Генпрокуратура РФ вирішила задовольнити запит про екстрадицію Кудіна на батьківщину. Він оскаржив це рішення в суді, однак той відхилив апеляцію.

Кудін - чемпіон світу з тайського боксу та кікбоксингу, заслужений майстер спорту Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьРосіяспорт
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