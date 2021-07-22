Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу: протестовал
Россия экстрадировала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, которого режим Лукашенко разыскивает "за сопротивление милиции на акциях протеста". И это несмотря на то, что Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена.
Источник: российский "Интерфакс", "Медуза"
Детали: Соответствующую информацию "Интерфаксу" предоставила Мария Красикова, которая сотрудничает с фондом "Гражданское содействие".
В то же время беларусский Фонд спортивной солидарности сообщает, что Кудин сейчас находится в СИЗО №1 в Минске.
Защита спортсмена расценивает это как похищение и будет требовать привлечения к ответственности виновных.
Предыстория: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняет Кудина в сопротивлении милиционеру. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет тюрьмы.
Беларусские правоохранители утверждают, что спортсмен применил силу в отношении милиционера на акции оппозиции в августе 2020 года.
Кудина задержали под Москвой по запросу Белоруссии и поместили в СИЗО. Защита заявляет, что при задержании спортсмена жестоко избили.
В апреле 2020 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде, однако тот отклонил апелляцию.
Кудин – чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Беларуси.