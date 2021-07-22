Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу: протестовал

Четверг, 22 июля 2021, 17:19
Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу: протестовал

Россия экстрадировала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, которого режим Лукашенко разыскивает "за сопротивление милиции на акциях протеста". И это несмотря на то, что Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена.

Источник: российский "Интерфакс", "Медуза"

Детали: Соответствующую информацию "Интерфаксу" предоставила Мария Красикова, которая сотрудничает с фондом "Гражданское содействие".

В то же время беларусский Фонд спортивной солидарности сообщает, что Кудин сейчас находится в СИЗО №1 в Минске.

Защита спортсмена расценивает это как похищение и будет требовать привлечения к ответственности виновных.

Предыстория: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняет Кудина в сопротивлении милиционеру. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет тюрьмы.

Беларусские правоохранители утверждают, что спортсмен применил силу в отношении милиционера на акции оппозиции в августе 2020 года.

Кудина задержали под Москвой по запросу Белоруссии и поместили в СИЗО. Защита заявляет, что при задержании спортсмена жестоко избили.

В апреле 2020 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде, однако тот отклонил апелляцию.

Кудин – чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Беларуси.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcияспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: