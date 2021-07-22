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Россия выдала Беларуси чемпиона мира по тайскому боксу: протестовал

Четверг, 22 июля 2021, 17:19

Россия экстрадировала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, которого режим Лукашенко разыскивает "за сопротивление милиции на акциях протеста". И это несмотря на то, что Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена.

Источник: российский "Интерфакс", "Медуза"

Детали: Соответствующую информацию "Интерфаксу" предоставила Мария Красикова, которая сотрудничает с фондом "Гражданское содействие".

В то же время беларусский Фонд спортивной солидарности сообщает, что Кудин сейчас находится в СИЗО №1 в Минске.

Защита спортсмена расценивает это как похищение и будет требовать привлечения к ответственности виновных.

Предыстория: Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвиняет Кудина в сопротивлении милиционеру. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет тюрьмы.

Беларусские правоохранители утверждают, что спортсмен применил силу в отношении милиционера на акции оппозиции в августе 2020 года.

Кудина задержали под Москвой по запросу Белоруссии и поместили в СИЗО. Защита заявляет, что при задержании спортсмена жестоко избили.

В апреле 2020 года Генпрокуратура РФ решила удовлетворить запрос об экстрадиции Кудина на родину. Он обжаловал это решение в суде, однако тот отклонил апелляцию.

Кудин – чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Беларуси.

Темы: БеларусьРосcияспорт
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