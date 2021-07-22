З України йдуть дощі, початок наступного тижня буде сухим

В Україні у п’ятницю, 23 липня, очікується суха погода, лише у Карпатах та Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ.

Джерело: «Укрінформ» з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 23 липня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі на крайньому сході країни, вдень в Карпатах та Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с”.

Температура вночі становитиме 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області 23 липня без опадів. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 25-27°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°.

У вихідні, 24-25 липня, в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається невелика хмарність, без опадів.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, 25 липня на півдні країни до 30°.

У столичному регіоні 24-25 липня збережеться суха погода. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Також переважно без опадів буде в Україні і впродовж 26-27 липня. Місцями короткочасний дощ та гроза очікуються лише 26 липня вдень у Карпатах, 27 липня у більшості західних областей.

Температура вночі 15-20°; вдень 26 липня 24-29°, 27 липня 27-32°; на півдні країни та Закарпатті вночі 18-23°, вдень 29-34°.

У Києві на початку наступного тижня сухо. Температура вночі 15-20°; вдень 26 липня 24-29°, 27 липня 27-32°.