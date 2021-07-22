Из Украины идут дожди, начало следующей недели будет сухим

В Украине в пятницу, 23 июля, ожидается сухая погода, только в Карпатах и ​​Закарпатье местами небольшой кратковременный дождь.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 23 июля переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на крайнем востоке страны, днем ​​в Карпатах и ​​Закарпатье местами небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с".

Температура ночью составит 10-15°, в южной части до 18°, днем ​​23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​11-16°.

В Киеве и Киевской области 23 июля без осадков. Температура ночью в столице 13-15°, днем ​​25-27°; по области ночью 10-15°, днем ​​23-28°.

В выходные, 24-25 июля, в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность, без осадков.

Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°, 25 июля на юге страны до 30°.

В столичном регионе 24-25 июля сохранится сухая погода. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Также преимущественно без осадков будет в Украине и в течение 26-27 июля. Местами кратковременный дождь и гроза ожидаются только 26 июля днем ​​в Карпатах, 27 июля в большинстве западных областей.

Температура ночью 15-20°, днем 26 июля 24-29°, 27 июля 27-32°; на юге страны и Закарпатье ночью 18-23°, днем ​​29-34°.

В Киеве в начале следующей недели сухо. Температура ночью 15-20°, днем 26 июля 24-29°, 27 июля 27-32°.