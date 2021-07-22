У ЄС більше половини дорослих завершили COVID-вакцинацію

У ЄС вже понад 200 мільйонів дорослих завершили вакцинацію від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Понад 200 млн дорослих у Євросоюзі вже повністю щеплені. Це майже 55% дорослого населення ЄС", - заявила вона у своєму Twitter.

Президентка Єврокомісії наголосила, що великі показники вакцинації допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу та дають шанси уникнути чергової хвилі епідемії.

10 липня вона зазначала, що країни ЄС вже отримали достатньо вакцини для щеплення 70% свого дорослого населення, що налічує близько 366 млн осіб.

За останніми даними Єврокомісії, наразі принаймні першою дозою у країнах ЄС та Європейської економічної зони щеплені 68,4% дорослих.

Як свідчить мапа Європейського центру попередження і контролю захворювань (де показники трохи відстають від даних наведених ЄК), найкраще вакцинація просувається у Західній та Північній Європі. Найбільше відстають від решти Румунія та Болгарія. В останній щеплених першою дозою - близько 18%, а завершили вакцинацію близько 16% дорослого населення.