Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Четверг, 22 июля 2021, 21:58

В ЕС уже более 200 миллионов взрослых завершили вакцинацию от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Более 200 млн взрослых в Евросоюзе уже полностью привиты. Это почти 55% взрослого населения ЕС", - заявила она в своем Twitter.

Президент Еврокомиссии отметила, что большие показатели вакцинации помогут защититься от новых штаммов коронавируса и дают шансы избежать очередной волны эпидемии.

10 июля она отмечала, что страны ЕС уже получили достаточно вакцины для прививки 70% своего взрослого населения, что насчитывает около 366 млн человек.

По последним данным Еврокомиссии, по крайней мере первой дозой в странах ЕС привиты 68,4% взрослых.

Как показывает карта Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний (где показатели немного отстают от данных, приведенных ЕК), лучше всего вакцинация продвигается в Западной и Северной Европе. Больше всего отстают от остальных Румыния и Болгария. В последний привитых первой дозой - около 18%, а завершили вакцинацию около 16% взрослого населения.

 

Темы: ЕСвакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

"Причастны спецструктуры Украины": Молдова расследовала исчезновение Чауса

Франция открыла границы для украинцев

Вступил в силу закон о коренных народах Украины

В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19 - почти 140 тысяч в сутки

инфографика, обновленоНа сайте Олимпийских игр перерисовали карту: граница между Крымом и Украиной исчезла

Все новости...
ЕС
В ВР просят США, ЕС и Германию остановить запуск "Северного потока-2"
ЕС подталкивает страны к Третьей мировой – Лукашенко
Грузия введет штрафы за повреждение флага ЕС
Последние новости
13:33
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B"
13:22
фото13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам
13:14
обновленоРежим Лукашенко всего за день ликвидировал более 40 общественных организаций
13:09
Кремль: транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе
13:03
Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки
12:58
Черногория закрывает дискотеки и ночные клубы из-за роста заражений
12:48
Проверки бизнеса: за 3 недели обнаружили более 3 тысяч нелегальных работников
12:45
В деле о миллионной взятке фигурирует глава Харьковского облсовета
12:36
Криминального авторитета из Лубнов выдворили в Россию
12:29
фотоРумынское судно перепутал устья и нарушило границу Украины
Все новости...