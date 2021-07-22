На хабарі в понад мільйон впіймали заступника голови Харківської облради

НАБУ та САП викрили заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 50 тис. гривень.

Джерело: пресслужба НАБУ, САП, джерела "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Встановлено, що за ці гроші вони обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

Заступника голови Харківської облради та його спільника було затримано після отримання останньої частини хабаря, а саме 350 тис. гривень.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, а також перевіряється причетність інших осіб.

Силовики не називають ім’я, але, згідно з даними сайту облради, в очільника є перший заступник Альберт Кононенко, заступник Андрій Малиш та дві заступниці Тетяна Біловол і Валерія Мураєва.

Upd. Згідно з даними УП в правоохоронних органах, на хабарі впіймали Андрія Малиша.