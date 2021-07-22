На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. Гривен.
Источник: пресс-служба НАБУ, САП, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: Установлено, что за эти деньги они обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщника были задержаны после получения последней части взятки, а именно 350 тыс. Гривен.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении, а также проверяется причастность других лиц.
Силовики не называют имя, но, согласно данным сайта облсовета, у главы есть первый заместитель Альберт Кононенко, заместитель Андрей Малыш и две заместительницы – Татьяна Беловол и Валерия Мураева.
Upd. Согласно данным УП в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша.