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На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

Четверг, 22 июля 2021, 22:23
На взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

НАБУ и САП разоблачили заместителя председателя Харьковского областного совета и его сообщника-адвоката на получении неправомерной выгоды в размере 1 млн 50 тыс. Гривен.

Источник: пресс-служба НАБУ, САП, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Установлено, что за эти деньги они обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.

Заместитель председателя Харьковского облсовета и его сообщника были задержаны после получения последней части взятки, а именно 350 тыс. Гривен.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении, а также проверяется причастность других лиц.

Силовики не называют имя, но, согласно данным сайта облсовета, у главы есть первый заместитель Альберт Кононенко, заместитель Андрей Малыш и две заместительницы – Татьяна Беловол и Валерия Мураева.

Upd. Согласно данным УП в правоохранительных органах, на взятке поймали Андрея Малыша.

 

Украинская правда

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Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратуравзятка
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