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США ввели санкції проти винних у придушенні протестів на Кубі

П'ятниця, 23 липня 2021, 00:57

США запровадили санкції щодо винних у придушенні протестів на Кубі, зокрема проти міністра оборони та підрозділу спецназу.

Джерело: AFP

Дослівно заява Байдена: "Це лише початок – США продовжуватимуть санкції проти осіб, відповідальних за гноблення кубинського народу".

Деталі: Міністерство фінансів США заявило, що Управління контролю за іноземними активами заморозило активи міністра Альваро Лопеса Мієри та Спеціальної національної бригади (СНБ), підрозділу міністерства внутрішніх справ Куби у зв’язку з порушеннями прав людини, вчиненими під час репресій проти протестів на острові на початку липня.

Санкції були введені згідно з актом Магнітського, який дозволяє президенту США вживати заходів проти порушень прав людини та корупції.

Байден заявив, що його адміністрація націлена на Лопеса Мієру та СНБ – підрозділ спецназу на прізвисько "Чорні берети", оскільки вони "розганяли" тисячі протестуючих, які вийшли на вулиці проти комуністичного уряду.

"Оскільки ми вважаємо кубинський режим підзвітним, наша підтримка кубинського народу незмінна", – сказав Байден.

Президент США також засудив те, що він вважає "масовими затриманнями та фіктивними процесами", які використовували для ув'язнення кубинців.

Куба заявила, що США повинні більше зосереджуватися на репресіях та жорстокості поліції на власній землі.

"Я відкидаю необґрунтовані та наклепницькі санкції уряду США" проти кубинців, – заявив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у Twitter.

Санкції заморожують всі активи та інтереси Лопеса Мієри та СНБ у США, а також забороняють будь-якому громадянину США, резиденту або організації вступати з ними у фінансову діяльність.

"Казначейство буде продовжувати виконувати санкції, пов'язані з Кубою, в тому числі введені сьогодні, щоб підтримати народ Куби в його прагненні до демократії та звільнення від кубинського режиму", – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Передісторія:

  • Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
  • Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.
  • Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.
  • Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".

Теми: СШАсанкції


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