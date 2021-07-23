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Італія запроваджує сертифікат про вакцинацію на тлі зростання кількості нових ковід-заражень

П'ятниця, 23 липня 2021, 01:40
Італія запроваджує сертифікат про вакцинацію на тлі зростання кількості нових ковід-заражень

Італія запроваджує обов’язковий сертифікат про щеплення Covid із 6 серпня, це остання країна Європи, яка оголосила про таку норму.

Джерело: ВВС

Деталі: Цей крок дозволить людям віком від 12 років, які отримали принаймні одне щеплення, отримати доступ до різноманітних закладів, включаючи приміщення ресторанів, кінотеатри та спортзали.

Однак після розбіжностей в урядовій коаліції перепустка не буде потрібна для користування транспортом.

Нагадаємо, коронавірус знову набирає обертів в Італії через поширення штаму "Дельта".

За останній тиждень кількість нових випадків подвоїлася, у четвер зареєстрували понад 5000 заражень.

Варто зазначити, що близько половини італійців повністю вакциновані, але сезон літніх канікул дещо сповільнює вакцинацію.

Італія підтвердила понад 4,3 мільйона інфекцій з початку пандемії, у країні зафіксували 128 000 смертей від Covid.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі засудив правих політиків, які відмовили молодих людей від вакцинації.

За його словами, це був "заклик людей померти".

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіякоронавірусвакцинація
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