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У Римі зафіксували сплеск COVID-заражень — вважається, через святкування після Євро

Четвер, 22 липня 2021, 01:19

За останні 9 днів кількість COVID-інфікувань в Римі зросла вп’ятеро.

Джерело: The Guardian, радник з охорони здоров'я регіону Лаціо, де знаходиться Рим, Алессіо Д'Амато

Деталі: Зокрема, в Римі зареєстрували 557 нових випадків зараження у порівнянні з 122 випадками 11 липня, коли Італія обіграла Англію в фіналі Євро-2020. В Лаціо зареєстрували  681 нову інфекцію - найвищий показник серед 20 регіонів Італії.

Вважається, що цей сплеск заражень викликаний святкуванням чемпіонату Європи з футболу.

Алессіо Д'Амато сказав, що "ми платимо за вплив футболу". За його словами, ситуація в лікарнях поки під контролем. Очікується, що в найближчі кілька днів кількість  випадків захворювання ще більше зросте, і в основному постраждають "молоді і нещеплені" люди.

Уточнюється, що кількість інфікувань по всій Італії різко збільшилася  за останній тиждень, в основному через варіант "Дельта": станом на вівторок 20 липня середнє тижневе значення становило 19 384 зараження в порівнянні з 9 007 тижнем раніше.

Нагадаємо: За час пандемії в Італії зафіксували 4,2 млн випадків інфікування COVID-19. Понад 127 тисяч людей померли.

Теми: футболкоронавірусІталія


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