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Неподалік від Білого дому нападник здійснив понад 20 пострілів

П'ятниця, 23 липня 2021, 06:42
Неподалік від Білого дому нападник здійснив понад 20 пострілів

Нападник відкрив вогонь біля ресторану у Вашингтоні, округ Колумбія, приблизно за 1,5 км від Білого дому.

Джерело: ВВС

Деталі: Гості, які перебували за столиками, бігли в укриття, оскільки пролунало більше 20 пострілів.

Очевидці заявили, що нападник втік на машині після стрілянини в мексиканський ресторан у районі Логан-Кіл.

Поки показники більшості насильницьких злочинів знижуються, напади з пістолетами у США зростають - не тільки у Вашингтоні, але і в багатьох інших містах.

Згідно зі статистикою злочинності у Вашингтоні, кількість нападів, здійснених з пістолетом, зростала щороку з 2018 року. Наразі у 2021 році було зареєстровано 471 напад з пістолетом. Минулого року їх було 434.

Однак більша частина насильства у Вашингтоні зосереджена у бідніших частинах міста, у південно-східних та північно-східних районах.

Серед тих, хто був свідком стрілянини у четвер ввечері, був ведучий CNN Джим Акоста.

"Просто послухайте, як звучали постріли з пістолета на 14-й вулиці в північному окрузі Колумбії. Люди тікають від популярного ресторану Le Diplomate, який знаходиться за кілька кварталів", – написав він у twitter.

27-річна Джес Девідсон була в мексиканському ресторані, коли виникла стрілянина.

"Це страшно, – сказала вона ВВС. – Я думав, що я помру".

"Це те, чого ви завжди боїтесь, живучи в США, але ніщо не може підготувати вас до такого моменту", – сказала пані Девідсон. Це обурливо – люди відчувають те саме щодня, перебуваючи у торгових центрах, кінотеатрах, школах, на бейсбольних іграх".

Президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів щодо боротьби зі озброєною злочинністю, застосовуючи більш жорсткі правила щодо деяких видів зброї та посилені перевірки.

Однак перед ним стоїть важке завдання. Право на озброєння захищене Другою поправкою до Конституції США, і багато людей вважають закони про контроль за зброєю порушенням цього конституційного права.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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