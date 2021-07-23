Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Неподалеку от Белого дома нападающий совершил более 20 выстрелов

Пятница, 23 июля 2021, 06:42

Нападающий открыл огонь возле ресторана в Вашингтоне, округ Колумбия, примерно в 1,5 км от Белого дома.

Источник: ВВС

Детали: Гости, которые находились за столиками, бежали в укрытие, поскольку прозвучало более 20 выстрелов.

Очевидцы заявили, что нападающий уехал на машине после стрельбы в мексиканский ресторан в районе Логан-Кол.

Пока показатели большинства насильственных преступлений снижаются, нападения с пистолетами в США растут – не только в Вашингтоне, но и во многих других городах.

Согласно статистике преступности в Вашингтоне, количество нападений, совершенных с пистолетом, росла ежегодно с 2018 года. В 2021 году было зарегистрировано 471 нападение с пистолетом. В прошлом году их было 434.

Однако большая часть насилия в Вашингтоне сосредоточена в бедных частях города, в юго-восточных и северо-восточных районах.

Среди тех, кто был свидетелем стрельбы в четверг вечером, был ведущий CNN Джим Акоста.

"Просто послушайте, как звучали выстрелы из пистолета на 14-й улице в северном округе Колумбии. Люди бегут от популярного ресторана Le Diplomate, который находится в нескольких кварталах", – написал он в twitter.

27-летняя Джесс Дэвидсон была в мексиканском ресторане, когда возникла стрельба.

"Это страшно, – сказала она ВВС. – Я думал, что я умру".

"Это то, чего вы всегда боитесь, живя в США, но ничто не может подготовить вас к такому моменту", – сказала Дэвидсон. Это возмутительно – люди чувствуют то же каждый день, находясь в торговых центрах, кинотеатрах, школах, на бейсбольных играх".

Президент США Джо Байден пообещал принять меры по борьбе с вооруженной преступностью, применяя более жесткие правила в отношении некоторых видов оружия и усиленные проверки.

Однако перед ним стоит трудная задача. Право на вооружение защищено Второй поправкой к Конституции США, и многие люди законы о контроле за оружием нарушением этого конституционного права.

Темы: США
powered by lun.ua
Главное сегодня

Суд в Страсбурге отклонил первые требования РФ к Украине, в том числе о воде в Крым

На Банковой запутались в кадрах Баканова. Говорят, что никого не увольняли

В украинском МИД удивились заявлению Молдовы о завершении расследования по Чаусу

фотоОлимпиада началась: в Токио зажгли олимпийский огонь

фотоВместо Монастырского: ЦИК признала нардепом еще одного "слугу"

фотоВ РФ не показали выход украинской команды на открытии Олимпиады-2020

Все новости...
США
США идентифицировали шесть подозреваемых в убийстве президента Гаити
Около 100 офицеров и их семьи страдают "Гаванскому синдромом" – ЦРУ
Штаты осуществили авиаудары в Афганистане – Пентагон
Последние новости
19:50
Глава оператора "трубы": Основная борьба по "Северному потоку–2" еще впереди
19:36
Оккупанты обстреляли частный сектор Марьинки и запускали беспилотник
19:22
Суд в Страсбурге отклонил первые требования РФ к Украине, в том числе о воде в Крым
19:03
На Банковой запутались в кадрах Баканова. Говорят, что никого не увольняли
18:46
Курс гривни к доллару и евро на следующую неделю резко укрепился
18:32
Армения и Азербайджан заявили о перестрелке на границе: 1 погибший, 3 раненых
18:18
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:11
В украинском МИД удивились заявлению Молдовы о завершении расследования по Чаусу
17:59
Хорватия ограничивает массовые мероприятия из-за роста заражений
17:48
фотоОлимпиада началась: в Токио зажгли олимпийский огонь
Все новости...