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Коронавірус в Україні: 763 нових хворих за добу, 21 людина померла

П'ятниця, 23 липня 2021, 08:15

За добу 22 липня в Україні зафіксовано 763 нових випадків COVID-19, з них летальних – 21;

Джерело: Міністерство охорони здоров'я у Telegram

Деталі: Серед заражених є 57 дітей і 15 медпрацівників. Одужало за добу 639 осіб, госпіталізовано - 446 людей.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 18 411 осіб, методом ІФА – 7 630 осіб, експрес-тестами – 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло 2,247 млн людей, з яких 52,8 тис. померли. Одужали 2,184 млн осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) та Херсонській (37) областях.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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