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Коронавирус в Украине: 763 новых больных за сутки, 21 человек умер

Пятница, 23 июля 2021, 08:15

За сутки 22 июля в Украине зафиксировано 763 новых случаев COVID-19, из них летальных - 21;

Источник: Министерство здравоохранения в Telegram

Детали: Среди зараженных есть 57 детей и 15 медработников. Выздоровели за сутки 639, госпитализировано - 446 человек.

Кроме того, за сутки протестированы: методом ПЦР – 18 411 человек, методом ИФА – 7 630 человек, экспресс-тестами – 14 016 человек.

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболело 2,247 млн человек, из которых 52,8 тыс. умерли. Выздоровели 2,184 млн человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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