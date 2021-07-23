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Україна стартувала на Олімпійських іграх: у змаганні лучників

П'ятниця, 23 липня 2021, 10:31
Україна стартувала на Олімпійських іграх: у змаганні лучників

Українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади в Токіо: першими стали представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди.

Джерело: Національний олімпійський комітет, sport.ua

Деталі: 23 липня відбулася кваліфікація у жінок. Всього на цьому етапі виступає 64 спортсменки, які визначили посів основних змагань на виліт.

 

Вероніка Марченко показала найкращий результат серед українок  - 35-й, набравши 635 очок, Анастасія Павлова набрала 631 очко і стала 41-ю, на рахунку Лідії Січенікової 323 очка (54-те місце).

У столиці Японії українська збірна зі стрільби з лука представлена 4-ма спортсменами.

24 липня лучники покажуть свою майстерність у змішаних змаганнях, а 25 липня – в командних.

Теми: Олімпіада
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