Украина стартовала на Олимпийских играх: в соревновании лучников

Украинские спортсмены начали свое выступление на Играх XXXІІ Олимпиады в Токио: первыми стали представители стрельбы из лука, которые провели квалификационные раунды.

Источник: Национальный олимпийский комитет, sport.ua

Детали: 23 июля состоялась квалификация у женщин. Всего на этом этапе выступает 64 спортсменов, которые определили посев основных соревнований на вылет.

Вероника Марченко показала лучший результат среди украинок - 35-й, набрав 635 очков, Анастасия Павлова набрала 631 очко и стала 41-й, на счету Лидии Сичениковой 323 очка (54-е место).

В столице Японии украинская сборная по стрельбе из лука представлена ​​4-мя спортсменами.

24 июля лучники покажут свое мастерство в смешанных соревнованиях, а 25 июля - в командных.