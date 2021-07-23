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У Бердянську за кілька годин випало 126 мм опадів: 2 людини загинули

П'ятниця, 23 липня 2021, 11:20
У Бердянську за кілька годин випало 126 мм опадів: 2 людини загинули

У Бердянську Запорізької області у четвер за чотири години випало 126 мм опадів, 2 людини загинули через негоду.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У місті Бердянськ 22 липня пройшов надзвичайний дощ (ІІІ рівень небезпечності, червоний), в результаті якого за 4 години випало 126 мм опадів.

Внаслідок сильної зливи у місті відбулося підтоплення 70 приватних домоволодінь. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали 740 куб.м води.

Наразі бійці ДСНС продовжують відкачувати воду.

Рятувальники евакуювали 32 людей, з них 10 дітей, з місць підтоплення, а саме: Дінопарку, Аквапарку, кінотеатру та з приватного будинку. Медична допомога людям не знадобилася.

Через негоду на перехресті вул. Богуславського та вул. Перемоги загинуло двоє чоловіків, яких, попередньо, уразило електричним струмом. За цим фактом правоохоронці ведуть розслідування.

 

Сталося аварійне відключення електромережі частково в мікрорайонах "Колонія" та "8 Березня" та повністю в мікрорайонах "Ліски", "Центр" та "Ближня Коса".

На ліквідацію наслідків негоди у Бердянську залучалось 9 одиниць техніки та 38 чоловік особового складу.

Українська правда
Теми: погодаЗапорізька областьБердянськ
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