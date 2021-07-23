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В Бердянске за несколько часов выпало 126 мм осадков: 2 человека погибли

Пятница, 23 июля 2021, 11:20
В Бердянске за несколько часов выпало 126 мм осадков: 2 человека погибли

В Бердянске Запорожской области в четверг за 4 часа выпало 126 мм осадков, 2 человека погибли из-за непогоды.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В городе Бердянск 22 июля прошел чрезвычайный дождь (ІІІ уровень опасности, красный), в результате которого за 4 часа выпало 126 мм осадков.

В результате сильного ливня в городе произошло подтопление 70 частных домовладений. Спасатели с помощью мотопомп откачали 740 куб.м воды.

Сейчас бойцы ГСЧС продолжают откачивать воду.

 

Спасатели эвакуировали 32 человек, из них 10 детей, из мест подтопления, а именно: Динопарка, Аквапарка, кинотеатра и из частного дома. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Из-за непогоды на перекрестке ул. Богуславского и ул. Победы погибло двое мужчин, которых, предварительно, поразило электрическим током. По данному факту правоохранители ведут расследование.

Произошло аварийное отключение электросети частично в микрорайонах "Колония" и "8 Марта" и полностью в микрорайонах "Лиски", "Центр" и "Ближняя Коса".

На ликвидацию последствий непогоды в Бердянске привлекалось 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Украинская правда

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Темы: погодаЗапорожская областьБердянск
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