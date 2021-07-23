Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Бердянске за несколько часов выпало 126 мм осадков: 2 человека погибли

Пятница, 23 июля 2021, 11:20

В Бердянске Запорожской области в четверг за 4 часа выпало 126 мм осадков, 2 человека погибли из-за непогоды.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В городе Бердянск 22 июля прошел чрезвычайный дождь (ІІІ уровень опасности, красный), в результате которого за 4 часа выпало 126 мм осадков.

В результате сильного ливня в городе произошло подтопление 70 частных домовладений. Спасатели с помощью мотопомп откачали 740 куб.м воды.

Сейчас бойцы ГСЧС продолжают откачивать воду.

 

Спасатели эвакуировали 32 человек, из них 10 детей, из мест подтопления, а именно: Динопарка, Аквапарка, кинотеатра и из частного дома. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Из-за непогоды на перекрестке ул. Богуславского и ул. Победы погибло двое мужчин, которых, предварительно, поразило электрическим током. По данному факту правоохранители ведут расследование.

Произошло аварийное отключение электросети частично в микрорайонах "Колония" и "8 Марта" и полностью в микрорайонах "Лиски", "Центр" и "Ближняя Коса".

На ликвидацию последствий непогоды в Бердянске привлекалось 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

Украинская правда
Темы: погодаЗапорожская областьБердянск
powered by lun.ua
Главное сегодня

Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка

Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили в Молдову

После ливней в России затопило Сочи

фото, видеоВо Львове окончательно демонтировали советский монумент славы

В декларациях появится графа о двойном гражданстве – указ

Все новости...
погода
Из Украины идут дожди, начало следующей недели будет сухим
Во время ливня в Одессе могло прорвать Хаджибейскую дамбу – Труханов
Жара отцепилась, солнце подарит комфортные градусы в пятницу
Последние новости
08:17
Коронавирус: в Украине: 745 новых заражений, больше всего – в Киеве
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Олимпийские игры, дело об исчезновении Чауса
07:37
На Донбассе российские наемники 10 раз срывали "тишину"
07:20
Из-за наводнений в Индии погибли более сотни человек
06:48
COVID в мире: по новым заражениям лидируют США
06:16
Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка
05:45
04:46
США и ЕС призвали "Талибан" прекратить военное наступление в Афганистане
03:47
Страны G-20 не смогли договориться о двух климатических целях
02:49
"Идет зачистка": Минюст Беларуси ликвидирует более полусотни неправительственных организаций
Все новости...