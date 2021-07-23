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Франція відкрила кордони для українців

П'ятниця, 23 липня 2021, 12:00
Франція відкрила кордони для українців

Уряд Франції вніс Україну до переліку країн так званої "зеленої" зони, відкривши в’їзд для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Тепер офіційно: безвіз із Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС", - зазначив Кулеба у Twitter.

Водночас, для в’їзду до Франції українцям знадобиться свідоцтво про вакцинацію або свіжий негативний тест.

Франція пускає громадян України, якщо вони вакциновані однією із вакцин, визнаних Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволені для використання на території Франції, уточнюють в МЗС.

До них належать вакцини Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

Вакцинація вважається повною, якщо минуло 28 днів з часу вакцинації вакциною Janssen і 7 днів з часу другої дози у разі вакцинації іншими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).

Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію, та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.

Яякщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції за наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до в’їзду, або тесту на антитіла, зробленого не раніше, ніж за 24 години до в’їзду.

Про те, як у Європі відновлюються подорожі для українських туристів, читайте у статті: Євровідпустка: хто ще планує пускати туристів з України та як потрапити у "закриті" країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціякарантинтуризмCovid-2019Європа
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