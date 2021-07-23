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Франция открыла границы для украинцев

Пятница, 23 июля 2021, 12:00

Правительство Франции внесло Украину в перечень стран так называемой "зеленой" зоны, открыв въезд для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", - отметил Кулеба в Twitter.

В то же время, для въезда во Францию ​​украинцам понадобится свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный тест.

Франция пускает граждан Украины, если они вакцинированы одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешены для использования на территории Франции, уточняют в МИД.

К ним относятся вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson&Johnson.

Вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами - Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield).

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда, или теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Темы: ФранциякарантинтуризмCovid-2019Европа
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