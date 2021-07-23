Румунське судно переплутало гирла і порушило кордон України

Прикордонники України та Румунії під час спільного патрулювання річкою Дунай у четвер виявили румунський штовхач з двома баржами, що порушив державний кордон.

Про це повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".

Відзначається, що екіпаж судна переплутав гирла річки і замість того, щоб пройти гирлом Іванешть, по якому проходить державний кордон, зайшов до Кілійського гирла, що є внутрішніми водами України.

За порушення державного кордону на двох членів суднокоманди, громадян Румунії, складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Рішення за протоколами ухвалить суд.