Румынское судно перепутал устья и нарушило границу Украины
Пятница, 23 июля 2021, 12:29
Пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования по реке Дунай в четверг обнаружили румынский катер с двумя баржами, нарушивший государственную границу.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".
За нарушение государственной границы на двух членов команды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Решение по протоколам примет суд.