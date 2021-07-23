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Румынское судно перепутал устья и нарушило границу Украины

Пятница, 23 июля 2021, 12:29
Румынский толкатель барж

Пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования по реке Дунай в четверг обнаружили румынский катер с двумя баржами, нарушивший государственную границу.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что экипаж судна перепутал устья реки и вместо того, чтобы пройти устьем Иванешть, по которому проходит государственная граница, зашел в Килийское гирло, что является внутренними водами Украины.

За нарушение государственной границы на двух членов команды, граждан Румынии, составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Решение по протоколам примет суд.

 

Темы: РумынияУкраинаграницатранспорт
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