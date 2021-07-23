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Чорногорія закриває дискотеки та нічні клуби через зростання заражень

П'ятниця, 23 липня 2021, 12:58

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Чорногорії робота нічних клубів та дискотек, як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, заборонена до 2 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

 З 2 серпня ці розважальні заклади зможуть знову працювати, але лише для тих, хто був щеплений принаймні першою дозою вакцини, має негативний тест ПЛР або доказ того, що хворів коронавірусом в останні 180 днів.

Також заборонені вечірки, музичні фестивалі та масові збори в приміщенні. Передбачається, що ці заходи знову будуть дозволені з серпня, але лише для тих, хто повністю вакцинований або отримав першу дозу, має негативний тест ПЛР, або має докази того, що перехворів на коронавірус.

Жива музика може виконуватися на терасах ресторанів,  кафе і барів під відкритим небом до опівночі, із дотриманням всіх інших епідеміологічних заходів.

 "Ще раз просимо чітко дотримуватись визначених епідеміологічних заходів, щоб уникнути подальших, ще більш масштабних обмежень. ...Нагадуємо, що Закон про захист населення від інфекційних хвороб має правову основу. закрити заклади, які порушують заходи, від трьох до 30 днів ", - заявив директор Інституту громадського здоров'я Ігор Галич.



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