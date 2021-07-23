Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чорногорія закриває дискотеки та нічні клуби через зростання заражень

П'ятниця, 23 липня 2021, 12:58
Чорногорія закриває дискотеки та нічні клуби через зростання заражень

Через погіршення епідеміологічної ситуації в Чорногорії робота нічних клубів та дискотек, як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, заборонена до 2 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

 З 2 серпня ці розважальні заклади зможуть знову працювати, але лише для тих, хто був щеплений принаймні першою дозою вакцини, має негативний тест ПЛР або доказ того, що хворів коронавірусом в останні 180 днів.

Також заборонені вечірки, музичні фестивалі та масові збори в приміщенні. Передбачається, що ці заходи знову будуть дозволені з серпня, але лише для тих, хто повністю вакцинований або отримав першу дозу, має негативний тест ПЛР, або має докази того, що перехворів на коронавірус.

Жива музика може виконуватися на терасах ресторанів,  кафе і барів під відкритим небом до опівночі, із дотриманням всіх інших епідеміологічних заходів.

 "Ще раз просимо чітко дотримуватись визначених епідеміологічних заходів, щоб уникнути подальших, ще більш масштабних обмежень. ...Нагадуємо, що Закон про захист населення від інфекційних хвороб має правову основу. закрити заклади, які порушують заходи, від трьох до 30 днів ", - заявив директор Інституту громадського здоров'я Ігор Галич.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорногорія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Чорногорія
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
На парламентських виборах у Чорногорії лідирує проєвропейський рух "Європа зараз"
Новообраний президент Чорногорії склав присягу, згадавши війну в Україні
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: