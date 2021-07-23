Черногория закрывает дискотеки и ночные клубы из-за роста заражений

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Черногории работа ночных клубов и дискотек, как на открытом воздухе, так и в помещении, запрещена до 2 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Со 2 августа эти развлекательные заведения смогут снова работать, но только для тех, кто был привит по крайней мере первой дозой вакцины, имеет отрицательный тест ПЦР или доказательство того, что болел коронавирусом в последние 180 дней.

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