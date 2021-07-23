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Кремль: транзит газу через Україну після 2024 року буде залежати від попиту в Європі

П'ятниця, 23 липня 2021, 13:09

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що транзит газу через Україну після 2024 року буде залежати,зокрема, від обсягів європейського попиту.

Заяву Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Журналісти попросили Пєскова прокоментувати вчорашню заяву "Газпрому" про те, що при прояві інтересу в Європі до збільшення обсягів закупівель російського газу обсяги прокачування "блакитного палива" через Україну можуть бути також збільшені.

Пєсков сказав, що тема "Північного потоку-2" і транзиту через Україну обговорювалась в ході розмови президента РФ Владіміра Путіна з канцлеркою Меркель. Він також згадав заяву "Газпрому", в якій той підтвердив готовність транзитувати газ через Україну після 2024 року за умови економічної доцільності та технічної готовності української ГТС.

"Переговори (про це) можуть бути тільки чисто комерційними, це переговори, які стосуються економічної субстанції, економічної доцільності. Але ви напевно звернули увагу на те, що Міллер також привітав участь представників Німеччини в цих переговорах", - сказав Пєсков.

Як відомо, дія чинної угоди "Нафтогазу" та "Газпрому" про транзит російського газу до ЄС територією України закінчується 31 грудня 2024 року.

В нещодавно укладеній угоді між Вашингтоном і Берліном щодо "Північного потоку-2" Німеччина зобов'язується використовувати всі наявні важелі для сприяння продовженню на 10 років угоди України про транзит газу з Росією.

Однак Росія не має жодних юридичних зобов’язань використовувати українську трубу після 2024 року.

Детальніше читайте у статті: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

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Теми: РосіяПівнічний потік-2
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