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Кремль: транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе

Пятница, 23 июля 2021, 13:09

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину после 2024 года будет зависеть, в частности, от объемов европейского спроса.

Заявление Пескова цитирует российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Журналисты попросили Пескова прокомментировать вчерашнее заявление "Газпрома" о том, что при проявлении интереса в Европе к увеличению объемов закупок российского газа объемы прокачки "голубого топлива" через Украину могут быть также увеличены.

Песков сказал, что тема "Северного потока-2" и транзита через Украину обсуждалась в ходе разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Меркель. Он также вспомнил заявление "Газпрома", в котором тот подтвердил готовность транзит газа через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС.

"Переговоры (об этом) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, касающиеся экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах", - сказал Песков.

Как известно, действие соглашения "Нафтогаза" и "Газпрома" о транзите российского газа в ЕС по территории Украины заканчивается 31 декабря 2024 года.

В недавно заключенному соглашению между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку-2" Германия обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на 10 лет соглашения Украины и транзита газа с Россией.

Однако Россия не имеет никаких юридических обязательств использовать украинскую трубу после 2024 года.

Подробнее читайте в статье: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

Темы: РосcияСеверный поток-2
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