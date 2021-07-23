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13 росіян намагалися перетнути кордон України за підробленими документами

П'ятниця, 23 липня 2021, 13:22

На Одещині 12 моряків з Росії пред’явили паспорти, що видані на тимчасово окупованій території України, а в "Шегинях" виявили росіянина з підробленим паспортом Греції.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники Одеського загону виявили 12 громадяни РФ, які хотіли потрапити в Україну з допомогою документів, виданих в ТОТ АР Крим.

Росіяни були членами команди судна під прапором Ліберії. Це трапилося у морському порті "Південний", що в місті Южне.

Цим іноземцям заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки. 

 

Крім цього, під час паспортного контролю в пункті пропуску "Шегині" прикордонники затримали 37-річного чоловіка, який прямував до Польщі.

Правоохоронці з’ясували, що грецький паспорт чоловіка виявився підробленим. Згодом він повідомив, що він є громадянином РФ.

Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП та за ч. 4 ст. 358 ККУ.

Українська правда
Теми: кордонУкраїнаРосія


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