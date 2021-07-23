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13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам

Пятница, 23 июля 2021, 13:22
13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам

В Одесской области 12 моряков из России предъявили паспорта, выданные на временно оккупированной территории Украины, а в "Шегинях" обнаружили россиянина с поддельным паспортом Греции.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Пограничники Одесского отряда обнаружили 12 граждан РФ, которые хотели попасть в Украину с помощью документов, выданных в ТОТ АР Крым.

Россияне были членами команды судна под флагом Либерии. Это случилось в морском порту "Пивденный".

Этим иностранцам запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

 

Кроме этого, во время паспортного контроля в пункте пропуска "Шегини" пограничники задержали 37-летнего мужчину, который направлялся в Польшу.

Правоохранители выяснили, что греческий паспорт мужчины оказался поддельным. Впоследствии он сообщил, что он является гражданином РФ.

Его доставили в пограничное подразделение для привлечения к административной и уголовной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и по ч. 4 ст. 358 УК.

Украинская правда

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Темы: границаУкраинаРосcия
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