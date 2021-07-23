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Силовики вилучили партію героїну на понад 1 мільярд гривень - ОГП

П'ятниця, 23 липня 2021, 13:42
Силовики вилучили партію героїну на понад 1 мільярд гривень - ОГП

Українські правоохоронці затримали велику партію героїну з Ірану.

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова в Facebook

Деталі: За словами генпрокурорки, загальна вага вилученого наркотика – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд. гривень.

Спільними міжнародними зусиллями було затримано двох братів - громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до України.

Вказано, що вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України.

Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, у тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозило дрібними партіями до країн Європейського Союзу.

За словами Венедіктової, для відволікання уваги та перевірки пильності правоохоронців та митників, організатори здійснювали навіть "перевірочні" рейси без нелегального товару, щоб цим же шляхом спрямовувати вже наркотики.

Правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану до України вантажного автомобіля на склад у Києві. В причепі авто в спеціально обладнаних муляжах пустотілої цегли виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там вилучено 1159 брикетів з героїном.

Організаторів каналу контрабанди затримали неподалік складу. В ході проведення огляду, у двох валізах у них було виявлено та вилучено 5 брикетів з 1550 грамами героїну.

Українська правда

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Теми: наркотикиОфіс генпрокурора
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