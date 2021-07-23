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Силовики изъяли партию героина на более 1 млрд грн - ОГП

Пятница, 23 июля 2021, 13:42
Силовики изъяли партию героина на более 1 млрд грн - ОГП

Украинские правоохранители задержали крупную партию героина из Ирана.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Детали: По словам генпрокурора, общий вес изъятого наркотика - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд. гривен.

Совместными международными усилиями задержали двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину.

Указано, что они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.

Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза.

По словам Венедиктовой, для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином.

Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку склада. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Украинская правда

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Темы: наркотикиОфис генпрокурора
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