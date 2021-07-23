Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Силовики изъяли партию героина на более 1 млрд грн - ОГП

Пятница, 23 июля 2021, 13:42

Украинские правоохранители задержали крупную партию героина из Ирана.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Детали: По словам генпрокурора, общий вес изъятого наркотика - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд. гривен.

Совместными международными усилиями задержали двух братьев - граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в Украину.

Указано, что они - члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину.

Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза.

По словам Венедиктовой, для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином.

Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку склада. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина.

Украинская правда
Темы: наркотикиОфис генпрокурора
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВо Львове окончательно демонтировали советский монумент славы

В декларациях появится графа о двойном гражданстве – указ

Зеленский ввел санкции против российского онлайн-ритейлера Wildberries

Новости 23 июля: начало Олимпийских игр, дело об исчезновении Чауса

Аргентина не получила от России миллионы доз обещанного "Спутника V"

Суд в Страсбурге отклонил первые требования РФ к Украине, в том числе о воде в Крым

Все новости...
наркотики
Верховная Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине
Юрченко уверяет, что не употреблял наркотики и не будет отказываться от мандата
В Киеве рядом со школой обнаружили наркопритон
Последние новости
02:49
"Идет зачистка": Минюст Беларуси ликвидирует более полусотни неправительственных организаций
02:02
фотоПохоронили убитого президента Гаити
01:18
Криминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили в Молдову
00:52
После ливней в России затопило Сочи
00:20
Послы G7 обсудили с Украиной план борьбы с изменениями климата
23:50
фотоНа Луганщине маршрутка вылетела в кювет – пятеро в больнице
23:32
Итальянцы массово регистрируются на прививку из-за требования ковид-сертификата в ресторанах
23:14
фото, видеоВо Львове окончательно демонтировали советский монумент славы
22:47
фотоВ Словакии противники вакцинации пытались прорваться в парламент
22:33
В декларациях появится графа о двойном гражданстве – указ
Все новости...