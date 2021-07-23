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Головний санлікар прогнозує повернення України до "червоної зони" COVID-19

П'ятниця, 23 липня 2021, 13:58
Головний санлікар прогнозує повернення України до червоної зони COVID-19

Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що Україна точно повернеться в "червону зону" карантину через нові штами коронавірусу.

Джерело: головний санлікар в ефірі "Сніданку з 1+1"

Пряма мова: "До червоної зони, я впевнений, що ми точно повернемося. Це лише питання часу...

COVID-19 не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта".

Вже майже сто країн звітують, що" Дельта" викликає великі і швидкі спалахи на території держав.

Я б радив, сфокусувати зараз всі зусилля на тому, щоб вакцинуватися і восени вже мати свій імунітет".

Деталі: За словами Кузіна, Україна відкрила 5 етап вакцинації і це означає, що вакцина доступна кожному українцю.

Головний санлікар додав, що до кінця літа хотіли б здійснити 10 млн щеплень.

Наразі, за його словами, в Україні розглядають питання здійснення вакцинації у аптеках, тощо.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна
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