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Главный санврач прогнозирует возвращение Украины в "красную зону" COVID-19

Пятница, 23 июля 2021, 13:58
Главный санврач прогнозирует возвращение Украины в красную зону COVID-19

Главный санврач страны Игорь Кузин считает, что Украина точно вернется в "красную зону" карантина из-за новых штаммов коронавируса.

Источник: главный санврач в эфире "Сниданку с 1+1"

Прямая речь: "К красной зоны, я уверен, что мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени...

COVID-19 не исчезает. Украина регистрирует на своей территории штамм "Дельта".

Уже почти 100 стран отчитываются, что "Дельта" вызывает большие и быстрые вспышки на территории государств.

Я бы советовал, сфокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться и осенью уже иметь свой иммунитет".

Детали: По словам Кузина, Украина открыла 5 этап вакцинации и это означает, что вакцина доступна каждому украинцу.

Главный санврач добавил, что до конца лета хотели бы осуществить 10 млн прививок.

Сейчас, по его словам, в Украине рассматривают вопрос осуществления вакцинации в аптеках и тому подобное.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
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