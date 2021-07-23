Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині здирали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:21
На Київщині здирали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність

Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей за присвоєння групи інвалідності ветеранам АТО та ООС.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, організував незаконну схему голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. За даними джерела УП, йдеться про голову Броварської МСЕК.

Разом зі спільником - колишнім лікарем військової частини вони вимагали до 5000 доларів США за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

Слідство встановило понад 20 фактів передачі хабарів голові комісії через його спільників, та 28 осіб, які стали жертвами вимагання неправомірної вигоди.

В рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США учасником АТО спільнику голови комісії.

22 липня голову комісії, його спільника - колишнього лікаря ВЧ та посередника затримали на "гарячому" після одержання ними 1500 дол. США неправомірної вигоди.

 

За місцем роботи та проживання затриманих провели обшуки, під час яких було вилучено документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів, які використовувались ними для підроблення документів, значні суми коштів.

 

Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру та подальшого звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: хабарКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
хабар
Начальник ТЦК Краматорського району підробляв документи для виїзду чоловіків – ДБР
САП просить збільшити заставу голові Тернопільської облради і відсторонити його
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: