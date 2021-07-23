На Київщині здирали хабарі з ветеранів АТО/ООС за інвалідність

Правоохоронці викрили злочинну схему вимагання грошей за присвоєння групи інвалідності ветеранам АТО та ООС.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, організував незаконну схему голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. За даними джерела УП, йдеться про голову Броварської МСЕК.

Разом зі спільником - колишнім лікарем військової частини вони вимагали до 5000 доларів США за організацію проходження процедури встановлення групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК.

Слідство встановило понад 20 фактів передачі хабарів голові комісії через його спільників, та 28 осіб, які стали жертвами вимагання неправомірної вигоди.

В рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США учасником АТО спільнику голови комісії.

22 липня голову комісії, його спільника - колишнього лікаря ВЧ та посередника затримали на "гарячому" після одержання ними 1500 дол. США неправомірної вигоди.

За місцем роботи та проживання затриманих провели обшуки, під час яких було вилучено документи, кліше печаток військових частин Міноборони, медичних установ, лікарських штампів, які використовувались ними для підроблення документів, значні суми коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення вказаним особам про підозру та подальшого звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжних заходів.