На Киевщине сдирали взятки с ветеранов АТО/ООС за инвалидность

Правоохранители разоблачили преступную схему вымогательства денег за присвоение группы инвалидности ветеранам АТО и ООС.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, организовал незаконную схему председатель межрайонной медико-социальной экспертной комиссии. По данным источника УП, речь идет о главе Броварской МСЭК.

Вместе с сообщником - бывшим врачом воинской части они требовали до 5000 долларов США за организацию прохождения процедуры установления группы инвалидности, в том числе быстрого и беспрепятственного получения необходимой медицинской документации, заключений военной врачебно-консультационной комиссии и дальнейшего прохождения МСЭК.

Следствие установило более 20 фактов передачи взяток председателю комиссии через его сообщников, и 28 человек, которые стали жертвами вымогательства неправомерной выгоды.

В рамках контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США участником АТО сообщнику председателя комиссии.

22 июля глава комиссии, его сообщник - бывший врач ВЧ и посредник были задержаны с поличным после получения ими 1500 долл. США неправомерной выгоды.

По месту работы и жительства задержанных провели обыски, во время которых были изъяты документы, клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений, лекарственных штампов, которые использовались ими для подделки документов, значительные суммы средств.

Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении и последующего обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.