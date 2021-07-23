Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія отримала ноту України про консультації щодо "Північного потоку-2"

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:30

У Європейській комісії отримали запит України про консультації щодо "Північного потоку-2" відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі заявила речниця комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо отримання ноти від міністерства закордонних справ України, у якій наші партнери попросили про консультації за статтями 274 і 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - заявила речниця.

Вона пояснила, що ці статті стосуються співробітницвта у сфері використання інфраструктури за главою Угоди, що присвяена питанням торгівлі енергоносіями, та співробітництва у сфері енергетики за главою розділу про економічне та галузеве співробітництво.

"Ми проводимо внутрішні обговорення щодо цього запиту", - сказала речниця.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Глава МЗС Дмитрок Кулеба повідомив, що Київ ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною по "Північному потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2УкраїнаЄврокомісія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: