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Еврокомиссия получила ноту Украины о консультациях по "Северному потоку-2"

Пятница, 23 июля 2021, 14:30

В Европейской комиссии получили запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2" в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь комиссии Набила Массрали, сообщает "Европейская правда".

"Мы подтверждаем получение ноты от Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры попросили о консультациях по статьям 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - заявила пресс-секретарь.

Она пояснила, что эти статьи касаются сотрудничества в сфере использования инфраструктуры по главе Соглашения, посвященной вопросам торговли энергоносителями, и сотрудничества в сфере энергетики по главе раздела об экономическом и отраслевом сотрудничестве.

"Мы проводим внутренние обсуждения по этому запросу", - сказала пресс-секретарь.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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Темы: Северный поток-2УкраинаЕврокомиссия
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