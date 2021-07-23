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На Закарпатті зіткнулися пасажирський потяг і вантажівка

П'ятниця, 23 липня 2021, 14:50

На Закарпатті в Хустівському районі на перегоні зіткнулася вантажівка і пасажирський поїзд, травмовано 5 людей.

Джерело: пресслужба ДСНС Закарпатської області

Деталі: 23 липня біля села Рокосово Хустського району (77 кілометр, 6 пікет перегону Королево-Рокосово) сталася ДТП.

Рятувальники повідомляють, що там за поки невстановленої причини зіткнулися пасажирський потяг №13 сполученням Київ-Солотвино та вантажний автомобіль Volvo.

 

На момент аварії у потязі перебувало 226 пасажирів.

Внаслідок ДТП травмовано п’ятеро людей, троє з яких (водій вантажівки та 2 пасажирки потяга) госпіталізували до лікарні.

 
 
 

Українська правда
Теми: ДТПЗакарпаття


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